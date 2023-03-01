Rusya'dan Türk lirası hamlesi

Rusya Türk Lirası işlemlerle ilgili harekete geçiyor. Moskova Borsası'nda 1 Mart'ta Türk lirası-Rus rublesi cinsinden vadeli işlemlere başlanacağı bildirildi.

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Rusya, Türk Lirası cinsinden işlemlere başlayacak. Moskova Borsası, 1 Mart'ta Türk lirası-Rus rublesi cinsinden vadeli işlemlere başlanacağını duyurdu.

Borsa müşterilerinin Haziran, Eylül ve Aralık 2023 ile Mart 2024 tarihlerinde yapılacak sözleşmelere erişebileceği bilgisine yer verildi.

Moskova Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yuriy Denisov, Aralık 2022'de yaptığı açıklamada, Moskova Borsası'nda Türk lirasına yönelik talebin 2022'de bir önceki yıla göre 17 kat arttığını açıklamıştı.

# rusya # Türk lirası

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