Tunç Soyer, İktisat Kongresi'ne CIA elemanı Fukuyama'yı getirecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu Dairesi uzmanı Francis Fukuyama’yı “İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi” adlı etkinliğine konuşmacı yaptı. Clinton ve Bush döneminin saldırgan Ortadoğu politikasının teorisyenlerinden olan Fukuyama, ABD’nin Haçlı Seferinin ideolojik mimarlarından olarak biliniyor.

Kongrede sunum yapacağı belirtilen yabancı ve yerli uzmanların ortak noktası neo-liberalizm oldu. İsimlerin içinde en dikkat çekeni ise ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu Dairesi uzmanı Francis Fukuyama.



Clinton ve Bush döneminin saldırgan Ortadoğu politikasının teorisyenliğini yapan Fukyama, dünyanın önde gelen “liberal demokrasi” savunucuları arasında yer alıyor. Fukuyama aynı zamanda neo liberalizm savunucularının kutsal kitapları olan “Tarihin Sonu” ve “Son İnsan” isimli bir kitaplarının da yazarı. Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığının temellerinin atıldığı İzmir İktisat Kongresi’nin 100. yılına CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin konuşmacığı yatığı Fukuyama, ulus devletlerin sonunu savunuyor.



6 gün sürecek kongrenin konuşmacılarından biri de Vandana Shiva. Hint kökenli olan felsefeci, Shiva, PKK’nın programında yer alan “ekofeminizm” görüşün teorisyenleri arasında yer alıyor.



Merkezi idareye karşı yerel demokrasi ve yerel özerklik fikrini benimseyen çok sayıda ismin yer alacağı “İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi”nde IMF’den borç almayı savunan Prof. Dr. Refet Gürkaynak da konuşacak. Gürkaynak, CHP’li Faik Öztrak ile İyi Parti’li Durmuş Yılmaz’ın 2019’da Ankara Hilton Otel’de IMF yetkilileriyle yapılan gizli buluşmasında da yer almıştı.



Gürkaynak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından düzenlenen “İkinci Yüzyıla Çağrı Toplantısı”nın da konuşmacısıydı.