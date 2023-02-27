Çavuşoğlu: "Görüşme trafiğini arttıracağız"

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Adana'ya indi. Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşını Adana Havalimanı'nda karşıladı.



Şukri ve Çavuşoğlu, basına kapalı görüşmenin ardından, Mersin'e geçerek Mısır'a ait “El Hürriye” gemisinin yanaştığı Mersin Uluslararası Limanı’nda açıklama yaptı.



Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türk milletine taziyelerini sundu. Şukri, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişeceği yönünde mesajlar verdi:

- Buraya gelmemiz aslında bir dostluk ve dayanışma mesajıdır. Mısır hükümeti ve halkı olarak, Türkiye'nin en kısa zamanda bunların üstesinden geleceğine gönülden inanıyoruz. Mısır her zaman Türkiye'deki kardeşlerinin yanında olacaktır. İlişkilerimizin de bundan sonra en iyi düzeye geleceğine inanıyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dost kara günde belli olur dedi, Mısır hükümetine ve halkına teşekkür etti.



Bakan Çavuşoğlu, Mısır ile bundan sonra atılacak adımlar neler olacak sorusuna ise, Erdoğan ve Sisi'nin görüşmesine atıfta bulundu ve ilişkilerin ilerletileceği konusundaki çalışmalara dair bilgi verdi.



Mısır Dışişleri Bakanı'nın Mersin'den önceki durağı, Şam'dı. Burada Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşen Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Suriye halkına Mısır Cumhurbaşkanı es Sisi'nin Suriye ile dayanışmaya hazır olduğunu belirten bir mesajını iletti.



Bakan Samih Şükri, Suriye ile Mısır ilişkilerinin Arap ülkelerinin korunmasında temel bir dayanak olduğunu değerlendirerek, Mısır'ın her zaman Suriye'nin yanında olacağını ve kardeş Suriye halkının çıkarlarına hizmet edecek her konuda işbirliği yapacaklarını ifade etti.



Bakan Samih Şükrü, iki halk arasındaki tarihsel bağlara atıfta bulunarak, Mısır'da ikamet eden Suriyelilerin Mısır toplumuna büyük bir uyum sağladıklarına ve çeşitli alanlarda yaptıkları çalışmalarda büyük başarılar elde ettiklerine dikkat çekti.



Suriye Cumhurbaşkanı Esad, Mısır Arap Cumhuriyeti'nin kendilerine yaptığı deprem yardımı için teşekkür etti. Suriye'nin Mısır ile olan ilişkilerine sıcak baktıklarını vurguladı.



Cumhurbaşkanı Esad, Mısır'ın ülkelerinde yaşayan Suriyelilere mülteci muamelesi yapmadığını aksine Mısır halkının onları kucakladığını ve bunun iki halkı birleştiren önemli bir bağ olduğunu ifade etti.



26 Şubat 2022 tarihinde bölgenin önde gelen 7 Arap devletinin Meclis Başkanlarından oluşan üst düzey bir heyet, Suriye'yi ziyaret etmiş, görüşmelerde ‘Suriye’nin Arap dünyasındaki etkin rolüne geri döneceği’ mesajı verilmişti.