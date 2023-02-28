Karabağ'dan Anadolu'ya: Gençlerin Kardeşlik Forumu

"Karabağ'dan Anadolu'ya: Gençlerin Kardeşlik Forumu" İstanbul'da düzenlendi. Toplantıda depremde ve Karabağ'da hayatını kaybedenler anıldı. Forumda Ulusal Kanal'a da Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesine sunduğu katkıdan dolayı plaket verildi.

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Türkiye ve Azerbaycan gençliğinin kardeşliğinin pekiştirilmesi amacıyla İstanbul'da "Karabağ'dan Anadolu'ya: Gençlerin Kardeşlik Forumu" düzenlendi.

Forumda, Hocalı Katliamı kurbanları anıldı.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, Azerbaycan Gençler Fonu, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, Yeni Çağ Medya Grubu, Kızılbaş Gençleri Eğitim Sosyal Birliği işbirliğiyle düzenlenen forum, depremde ve Karabağ'da hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ve iki ülkenin ulusal marşlarının seslendirilmesiyle başladı.

Etkinliğe, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milletvekili Hasan Küçük, Azerbaycan'ın İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizade ile Türkiye ve Azerbaycan'dan çok sayıda demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı.

Açılışta konuşan Azerbaycan Basın Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve projenin başkanı Agil Alesger, Karabağ Savaşı'nda olduğu gibi asrın felaketinde de Azerbaycan ve Türkiye halklarının birlikte olduğunun tüm dünyaya gösterildiğini söyledi.

Konferansta Türk gençliğini ise Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin temsil etti.

Türkiye Gençlik Birliği adına konuşan Genel Başkan Kayahan Çetin, kaybettiğimiz vatandaşlarımızı anarken, iki devletin bu acılarının birbirine karıştığını ancak bu acılardan kuvvet aldığını söyledi.

Konferansta protokol katılımcılarının konuşmaları sonrasında medya paneli ve gençlik paneli düzenlendi.

Medya panelinde Ulusal Kanal da yer aldı. Panelde konuşan ulusal.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Kıvanç Özdal Avrasya'nın büyük bir hızla bütünleştiğine dikkat çekti.

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesine sunduğu katkılar nedeniyle Ulusal Kanal'a plaket verildi.

# türkiye gençlik birliği # Azerbaycan # Karabağ

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