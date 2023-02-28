Atlantik'ten "Erdoğan sonrası Türkiye" senaryosu: Altılı Masa'dan tam teslimiyet

Atlantik'in önemli medya kuruluşlarından Reuters'ta dikkat çeken bir Türkiye analizi yayımlandı. Hugo Dixon imzalı Reuters analizi “Erdoğan sonrası Türkiye, yeniden kabul görebilir.” başlığı ile servis edildi.



Makalede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya ile kurduğu ilişkilerin Türkiye'yi Batı'dan kopardığı belirtildi. “Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlaştıkça ülkenin Batı ile ilişkileri kötüleşti" denildi.



İngiliz haber ajansı Reuters, Batı ülkelerinin çıkarlarının Erdoğan’ın devrilmesi ve Altılı Masa’nın iktidara geçmesinde olduğunu yazdı.



"Afet sonrasında seçimleri muhalefetin kazanması tüm bunları değiştirebilir. Erdoğan’ın kaybettiği senaryoyu düşünelim.” ifadeleri yer aldı. Erdoğan'ın kaybetmesi ile Türkiye'nin yeniden yüzünü Batı'ya döneceği savunuldu.





"ALTILI MASA BATI'YA VE NATO'YA SADIK"

“Sadakat Sınamaları” başlığını taşıyan ara başlıkta, Altılı Muhalefet’in Atlantik merkezlerine sadık olduğu vurgulandı:

- Yeni bir hükümet hem AB hem de ABD ile daha yakın ilişkiler kurmak için iyi bir konumda olacaktır. Amerika ve AB ayrıca altı partili koalisyonun Rusya’nın askeri açıdan faydalı teçhizat ithal etmesine yardımcı olan şirketlere baskı yapmasını isteyecektir. Yeni hükümet işbirliğine istekli olacaktır. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerinin onaylamaları da bu yolu kolaylaştıracaktır. Ayrıca Türkiye’nin NATO ittifakının sadık bir üyesi olduğunu da açıkça ortaya koyacaklardır.

"TÜRKİYE'Yİ YENİDEN IMF'YE YOLUNA SOKACAKLAR"

Makale de Altılı Masa’nın Rusya yaptırımlarına boyun eğeceğine, Türkiye’yi yeniden IMF’nin denetimine sokacağına işaret edildi. Atlantik’e bağlılık yeminiyle ekonomiyi düzeltme programı özetlendi: