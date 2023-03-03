Türkiye karşıtlarından yeni hamle: Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet ettiler

Batı emperyalizmi, seçim öncesi yıkıcı girişimlerini hızlandırdı. 2020 yılında Belçika’da “Turkey Tribunal” adı altında bir sözde mahkeme kuran Türkiye karşıtları, FETÖ'cüler ve PKK'lıların tanıklıklarına dayanarak hazırladıkları ‘suç dosyası’nı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sundu.

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2020 yılında Belçika'da “Turkey Tribunal” adlı bir sözde mahkeme kurulmuş ve İsviçre'de “yargılama” yapılmıştı. Eski Avrup İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıçlarının da katıldığı bu sözde mahkemede, çok sayıda firari FETÖ'cü ve PKK'lı terörist, tanık olarak dinlenmişti.

Sözde mahkeme, şimdi bu tanıklıklara dayanarak hazırladığı sözde “suç dosyası”nı, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sundu.

MİT OPERASYONLARINI GEREKÇE GÖSTERDİLER


Dosyada, Türkiye’de hükümetin, “muhalifleri” takip altında tuttuğu, devlet desteği ile adam kaçırdığı ve yakaladıklarına işkence yaparak insanlığa karşı suç işlediği iddiaları yer aldı. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Kenya, Kamboçya, Arnavutluk, Bulgaristan ve İsviçre gibi ülkelerde FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyonları gerekçe olarak sunuldu.

Suç duyurusunu, “Turkey Tribunal” adına eski Belçika Anayasa Mahkemesi Başkanı ve eski Birlemiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olan Prof. Dr. Marc Baron Bossuyt yaptı.

Başvuruya, kısa adıyla MEDEL olarak bilinen ve 16 ülkeden 18 bin hakim ve savcıyı temsil eden “Demokrasi ve Özgürlük için Avrupa Yargıçlar Birliği” örgütünün de imza attığı bildirildi.
 

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