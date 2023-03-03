Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye terörizm tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığının 2021 Yılı Terörizm Raporuna Türkiye’den tepki geldi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, ABD’nin DEAŞ’la mücadeledeki ortağının PKK’nın Suriye uzantısı SDG olarak ifade edilmesine tepkisini dile getirdi:

-Bir terör örgütüyle mücadelede bir diğer terör örgütünün kullanılmasının yanlışlığının ABD makamlarınca halen idrak edilemediğini ortaya koymaktadır.

”KASITLI BİR ŞEKİLDE ÇARPITILMIŞTIR”

Bilgiç, raporun Türkiye’nin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadelesini kasıtlı bir şekilde çarpıttığını söyledi. Türkiye’nin operasyonlarının sivil kayıplara neden olduğu yalanına karşı çıktı:

- Türkiye, PKK/PYD/YPG, DHKP-C, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, terör örgütleriyle hiçbir ayrım gözetmeden yürüttüğü mücadelesini hukuk temelinde sürdürmekte, bu alanda uluslararası çabalara etkin katkı sağlamaktadır. Raporda, taraflı basın haberlerine atfen, Suriye ve Irak’a yönelik terörle mücadele operasyonlarımızın sivil kayıplara yol açtığı iddialarına yer verilmesi de ayrıca bir garabettir.

”FETÖ FAALİYETLERİNİ SONLANDIRMALILAR”

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, raporda Türkiye’de FETÖ ile mücadelenin siyasi sebeple olduğu iddiasına da yanıt verdi. Türkiye’nin ABD’den beklentisini anlattı:

- 2016 yılında ülkemizdeki kanlı darbe girişiminin faili olan ve ABD dahil, bulunduğu her ülkede suç faaliyetlerine karışan FETÖ’nün terör örgütü niteliği, Türk yargısı tarafından somut delillere dayanan yargı kararlarıyla ortaya konmuştur. Bu nedenle, raporda FETÖ mensuplarına karşı mücadelemizin siyasi saikli olarak nitelendirilmesi kabul edilemez. ABD’den beklentimiz, ülkesindeki FETÖ mevcudiyetini ve faaliyetlerini biran evvel sonlandırmasıdır. Raporda, kulaktan dolma ve taraflı basın haberlerine dayanan iddialara yer verilmesi ise, raporun ciddiyeti hakkında şüphe uyandırmaktadır.

Tanju Bilgiç, terör örgütlerine desteğini sürdüren ABD’nin müttefik olduğunu da öne sürdü: