ABD, PKK/PYD ve FETÖ'ye sahip çıktı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ‘2021 Yılı Terörizm Ülke Raporu’nu yayımladı. Kongre’ye sunulan raporda Türkiye’nin mücadele ettiği PKK’nın Suriye’deki paravan örgütü SDG ve FETÖ’ye sahip çıkıldı. Türkiye’nin PKK’ya yaptığı operasyonlar da “sivil kayıplar yaşanıyor” ifadeleriyle hedef alındı:

- "Türkiye ile sürtüşme devam ediyor" ABD Dışişleri Bakanlığı, - 2021 yılı terörizm ülke raporu

Türkiye, yurt içinde PKK, DEAŞ ve DHKP-C gibi hem ülke içinde hem de sınırlarda faaliyet gösteren terör örgütleriyle karşı karşıyadır. Türkiye ayrıca ABD'nin DEAŞ’a karşı mücadelede ortağı olan Suriye Demokratik Güçleri'ni PKK terör örgütünün bir kolu olarak görmekte ve bu durum ABD ile arasında önemli bir sürtüşme noktası olmaya devam etmektedir.



ABD Dışişleri raporunda Türkiye’nin PKK terör örgütüne yönelik yürüttüğü operasyonlar hedef tahtasına konuldu. Raporda Türk Ordusunun Irak’ın kuzeyindeki hava harekatlarında sivillerin hayatını kaybettiği öne sürüldü.



Amerikan Dışişleri raporunda Türkiye’de darbe girişimi yapan Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen’in siyasal bir figür olduğu savunuldu. FETÖ’den Gülen hareketi olarak bahsedildi:

- "Fethullah Gülen bir siyasi figürdür" ABD Dışişleri Bakanlığı, - 2021 yılı terörizm ülke raporu

2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye Hükümeti kendi kendini sürgün eden din adamı ve siyasi figür Fethullah Gülen'in hareketini Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olarak tanımlamıştır. FETÖ (Gülen hareketi) ABD’de belirlenmiş bir terör örgütü değildir.



Raporda ABD'nin Türkiye’deki misyonlarında görevli çalışanların da FETÖ bağlantısı sebebiyle gözaltına alınıp tutuklandığı belirtildi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD’nin 2021 Yılı Terörizm Raporu’na tepki gösterdi. Bilgiç, Türkiye’nin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadelesinin kasıtlı bir şekilde çarpıtıldığını vurguladı. Bilgiç, "ABD’yi müttefiklik ruhuna uygun şekilde ülkemizle dayanışma göstermeye çağırıyoruz" ifadelerini de kullandı.