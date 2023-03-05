Dendias Bartholomeos görüşmesinde "ekümenik" detayı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul’da temaslarda bulundu.



Dendias, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremler ile Yunanistan’daki tren kazasında hayatını kaybedenler için Fener Rum Kilisesinde düzenlenen törene katıldı.



Törende Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Rum-Ortodoks Başpiskoposu Georgios da yer aldı.



Dendias, törenin ardından Fener Rum Kilisesi Papazı Bartholomeos ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yunan Bakan, Fatih Kaymakamlığına bağlı Fener Rum Kilisesi için “ekümenik patrikhane”, Bartholomeos için de 'Ekümenik Patrik' ifadesini kullandı. “Ekümenik Patrikhane'nin dünyadaki ruhani ve hayırseverlik faaliyetlerini konuştuk” dedi.



Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul ziyareti öncesinde de kışkırtıcı açıklamalara imza atmıştı.



Dendias, ziyaretine ilişkin sosyal medyadan paylaştığı mesajında İstanbul ismini kullanmayarak, "Konstantinopolis'e seyahat edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.