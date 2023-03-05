Türkiye Finlandiya ve İsveç ile yeniden masaya oturacak

Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın bulunduğu üçlü mekanizmanın üçüncü toplantısının Şubat ayında yapılması planlanıyordu. Ancak toplantı, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'i hedef alan kışkırtıcı eylemin ardından Ankara'nın talebiyle ertelenmişti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta toplantının 9 Mart'ta yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda, taraflar Brüksel'de bir araya gelecek.



Ankara, özellikle İsveç'ten terörle mücadele konusunda somut adımlar görmek istiyor. Bakan Çavuşoğlu, henüz bu adımların atılmadığını belirtmişti. “Bu adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine "evet" dememiz mümkün değil” ifadelerini kullanmıştı.



Ankara, Finlandiya'nın üyeliğine ise olumlu bakıyor.



Toplantının yapılmasına sayılı günler kala ise NATO, Rusya sınırına silah yığmaya devam ediyor. Polonya’daki Gdynia Limanı’na ABD’nin yığınak yaptığına dair görüntüler ortaya çıktı.