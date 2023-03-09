NATO'nun teyakkuz tatbikatında bir ilk: "Üç uçak gemisi ortak saldırı düzenledi"

NATO'nun Akdeniz'de ve Baltık Denizi'nde yürüttüğü 'Teyakkuz Tatbikatı'nda ilk kez üç uçak gemisi bir arada ortak saldırı operasyonunu simule etti.



NATO'nun “Teyakkuz Tatbikatı” olarak adlandırdığı “Neptune Strike 2023-1” tatbikatının ilk aşaması, 28 Şubat'ta tamamlandı. 9 gün süren tatbikata, 21 ülkeden 31 gemi, 135 uçak ve 8 bin 386 personel katıldı.



Tatbikatta ilk kez üç uçak gemisi bir arada, NATO bayrağı altında ortak saldırı operasyonu yürüttü.



Operasyona, Amerikan uçak gemisi USS George HW Bush ile İtalyan ve İspanyol uçak gemileri katıldı. Gemilerin, taşıdıkları çok sayıda uçak ve helikopter ile birlikte, diğer kuvvetlerle eşgüdüm halinde çalışabilirliği test etti.



Tatbikat boyunca, 198 sorti, 2 müşterek personel kurtarma operasyonu ve 3 uçak gemisinin ortak saldırı operasyonundan oluşan toplam 37 'teyakkuz faaliyeti' gerçekleştirildi.



Öte yandan “Neptune Strike 2023”ün tamamlanmasının ardından Orta Akdeniz'de bu kez denizaltı savunma harbine yönelik olarak “Dynamic Manta 2023” tatbikatı başlatıldı.



Sicilya Adası'nın doğu kıyılarında yürütülen tatbikata, İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya katılıyor. 28 Şubat'ta başlayan tatbikatın yarın, yani 10 Mart'ta tamamlanacağı öğrenildi.