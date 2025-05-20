Kalın'dan Suriye'ye mesaj: Her türlü desteğe hazırız

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kalın ve Suriyeli yetkililer arasında yapılan görüşmede Türkiye-Suriye ilişkileri kapsamlı şekilde ele alındı. Türkiye'nin, Suriye’nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi istikrarına verdiği önem vurgulanırken, Ankara’nın her koşulda Şam yönetiminin yanında olacağı teyit edildi.

Görüşmelerde; terör örgütü PKK/YPG’nin silah bırakması ve yeni Suriye’ye entegre olması gerektiği ifade edilirken, sınır güvenliği, gümrük kapılarının durumu, DEAŞ üyelerinin bulunduğu cezaevleri ve kampların kontrolünün Suriye yönetimine devredilmesi gibi başlıklar da gündeme geldi. Türkiye'nin bu konularda Şam’a her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

Ayrıca İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları ve hava sahası ihlalleri ile Şam’a uygulanan yaptırımların kaldırılması meseleleri masaya yatırıldı. DEAŞ’la mücadele süreci ve Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli dönüşü de toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı.