Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a kötü haber: Başsavcılık beraate itiraz etti

Engin Polat hakkında, bir kişiyi bahis bayiliği vaadiyle 600 bin lira dolandırdığı iddiasıyla açılan davada beraat kararı verildi. Ancak bu karara İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Sabah’tan Arzu Kaya’nın haberine göre, iddianamede olayın 2021 yılında gerçekleştiği belirtildi. Tufan Yılmaz adlı kişi, Engin Polat’ın yönettiği bir organizasyon aracılığıyla bahis oyunları oynatmak üzere bayilik verilmesi vaadiyle kandırıldığını öne sürdü. Yılmaz’a ayrıca yurt dışından gelecek paralar için döviz hesabı açması ve bunun karşılığında komisyon kazanacağı da vaat edildi.

İddiaya göre, taraflar Tuzla’da bir araya geldi. Engin Polat, Yılmaz’dan 1 milyon lira teminat karşılığında bayilik teklif etti. Yılmaz da bu vaade inanarak 600 bin lira ödeme yaptı. Ancak vaat edilen sistem hayata geçirilmedi.

Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda Engin Polat hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan dava açıldı. Savcı, Polat’ın cezalandırılmasını talep etti. Ancak mahkeme, Yılmaz’ın yaptığı ödemenin belgelendirilemediğini gerekçe göstererek beraat kararı verdi.

Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Başsavcılık, Engin Polat’ın mağduru bahis bayiliği ve komisyon vaadiyle kandırdığını, 600 bin lirayı bu şekilde aldığını savunarak, beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti. Dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı.

Gözler şimdi üst mahkemeden çıkacak kararda.