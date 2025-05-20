Kira fiyatları uçtu: İşte 2025'in en pahalı şehirleri!

Yapılan değerlendirmeye göre, kira bedelleri İstanbul’da ortalama 26 bin 500 TL seviyesine ulaştı. Bu tutarla İstanbul, Türkiye’nin en pahalı şehri konumunu korudu. Hemen ardından gelen Muğla’da kira ortalaması 26 bin TL olarak kaydedildi. Üçüncü sıradaki İzmir ve Ankara’da ise ortalama kira 23 bin 500 TL oldu.

Antalya, Kocaeli ve Yalova gibi şehirlerde de kira fiyatları dikkat çekici şekilde yükseldi; bu illerde ortalama kiralar 20 bin TL seviyesine çıktı.

İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılı itibarıyla kira fiyatlarına göre Türkiye'nin en pahalı şehirleri şu şekilde sıralandı:

İstanbul – 26.500 TL

Muğla – 26.000 TL

İzmir – 23.500 TL

Ankara – 23.500 TL

Antalya, Kocaeli, Yalova – 20.000 TL