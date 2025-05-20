Kira fiyatları uçtu: İşte 2025'in en pahalı şehirleri!
Türkiye'nin en pahalı şehirleri, İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin Nisan 2025 verilerine göre belli oldu. Rapora göre, kira fiyatlarında artış hız kesmeden devam ederken, bazı şehirlerde fiyatlar adeta zirve yaptı. Listenin başında yine İstanbul yer alırken, onu Muğla, İzmir ve Ankara takip etti.
Yayınlanma:
Yapılan değerlendirmeye göre, kira bedelleri İstanbul’da ortalama 26 bin 500 TL seviyesine ulaştı. Bu tutarla İstanbul, Türkiye’nin en pahalı şehri konumunu korudu. Hemen ardından gelen Muğla’da kira ortalaması 26 bin TL olarak kaydedildi. Üçüncü sıradaki İzmir ve Ankara’da ise ortalama kira 23 bin 500 TL oldu.
Antalya, Kocaeli ve Yalova gibi şehirlerde de kira fiyatları dikkat çekici şekilde yükseldi; bu illerde ortalama kiralar 20 bin TL seviyesine çıktı.
İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılı itibarıyla kira fiyatlarına göre Türkiye'nin en pahalı şehirleri şu şekilde sıralandı:
İstanbul – 26.500 TL
Muğla – 26.000 TL
İzmir – 23.500 TL
Ankara – 23.500 TL
Antalya, Kocaeli, Yalova – 20.000 TL