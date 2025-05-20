Mattia Ahmet'in cinayetinde yeni gelişme: Takipsizlik kararı

Yapılan kriminal inceleme sonucunda, bıçağın yasaklı nitelik taşımadığı tespit edildi. Bu nedenle, B.B. hakkında “izinsiz bıçak taşıma” suçlamasından takipsizlik kararı verildi.

Olay, 24 Ocak sabahı saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi bit pazarında meydana geldi. Alışveriş yapan Minguzzi, B.B. tarafından vücudunun beş yerinden bıçaklandı. Yanındaki U.B. ise Minguzzi’ye tekme attı. Saldırıda ağır yaralanan genç, 15 gün süren hastane tedavisinin ardından yaşamını yitirdi.

B.B. ve U.B. hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava sürecinde B.B. hakkında ayrıca, “Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nda yapılan incelemede, cinayette kullanılan bıçağın 10.3 santimetre uzunluğunda, tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt ve yeşil plastik kabzalı olduğu belirlendi. Hazırlanan raporda, bıçağın “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun” kapsamında yasaklı silah niteliği taşımadığı belirtildi.

Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu suçun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmederek B.B. hakkında takipsizlik kararı verdi.