Türkiye Gençler Golf Şampiyonası tamamlandı: Şampiyonlar belli oldu

Türkiye Golf Federasyonu’nun organize ettiği Türkiye Gençler Golf Şampiyonası, İstanbul Silivri Golf Sahası’nda gerçekleşti. Gross, A ve B kategorilerinde oynanan müsabakalara 10 kulüpten toplam 66 sporcu katıldı.

GROSS KATEGORİDE ZİRVEDEKİ İSİMLER

Turnuvanın gross kategorisinde kızlarda Ada Narin, erkeklerde ise Tuna Şahin 226 (+10) skorla şampiyonluk ipini göğüsledi. Her iki isim de istikrarlı oyunlarıyla dikkat çekti.

Gross sonuçları:

Kızlar: 1. Ada Narin, 2. Deniz Sapmaz, 3. Ada Zorbozan

Erkekler: 1. Tuna Şahin, 2. Semih Engez, 3. Tunç Aslan

A KATEGORİSİNDE HEYECANLI MÜCADELE

A kategorisinde ise kızlarda Ada Narin ikili zafer yaşarken, erkeklerde Ahmet Kodakoğlu birinciliği aldı.

A kategorisi sonuçları:

Kızlar: 1. Ada Narin, 2. Ekin Sude Sur, 3. Duru Taşkın

Erkekler: 1. Ahmet Kodakoğlu, 2. İsmail Kaan Uygun, 3. Orhan Kuran

B KATEGORİSİNDE YÜKSELEN YILDIZLAR

Genç yeteneklerin sahne aldığı B kategorisinde kızlarda Tansa Tuna, erkeklerde ise Emre Çakıl ilk sırayı aldı.

B kategorisi sonuçları:

Kızlar: 1. Tansa Tuna, 2. Zeynep Su Polat, 3. Sıla Çağlar

Erkekler: 1. Emre Çakıl, 2. Kaan Demirkan, 3. Yasir Arda Özdemir