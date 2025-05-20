Türkiye Gençler Golf Şampiyonası tamamlandı: Şampiyonlar belli oldu

Türkiye Golf Federasyonu tarafından İstanbul Silivri’de düzenlenen Türkiye Gençler Golf Şampiyonası tamamlandı. 10 kulüpten 66 sporcunun katıldığı turnuvada, kızlarda Ada Narin, erkeklerde ise Tuna Şahin 226 (+10) gross skorla şampiyon oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türkiye Gençler Golf Şampiyonası tamamlandı: Şampiyonlar belli oldu
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Türkiye Golf Federasyonu’nun organize ettiği Türkiye Gençler Golf Şampiyonası, İstanbul Silivri Golf Sahası’nda gerçekleşti. Gross, A ve B kategorilerinde oynanan müsabakalara 10 kulüpten toplam 66 sporcu katıldı.

GROSS KATEGORİDE ZİRVEDEKİ İSİMLER

Turnuvanın gross kategorisinde kızlarda Ada Narin, erkeklerde ise Tuna Şahin 226 (+10) skorla şampiyonluk ipini göğüsledi. Her iki isim de istikrarlı oyunlarıyla dikkat çekti.

Gross sonuçları:

Kızlar: 1. Ada Narin, 2. Deniz Sapmaz, 3. Ada Zorbozan
Erkekler: 1. Tuna Şahin, 2. Semih Engez, 3. Tunç Aslan

A KATEGORİSİNDE HEYECANLI MÜCADELE

A kategorisinde ise kızlarda Ada Narin ikili zafer yaşarken, erkeklerde Ahmet Kodakoğlu birinciliği aldı.

A kategorisi sonuçları:

Kızlar: 1. Ada Narin, 2. Ekin Sude Sur, 3. Duru Taşkın
Erkekler: 1. Ahmet Kodakoğlu, 2. İsmail Kaan Uygun, 3. Orhan Kuran

B KATEGORİSİNDE YÜKSELEN YILDIZLAR

Genç yeteneklerin sahne aldığı B kategorisinde kızlarda Tansa Tuna, erkeklerde ise Emre Çakıl ilk sırayı aldı.

B kategorisi sonuçları:

Kızlar: 1. Tansa Tuna, 2. Zeynep Su Polat, 3. Sıla Çağlar
Erkekler: 1. Emre Çakıl, 2. Kaan Demirkan, 3. Yasir Arda Özdemir

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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