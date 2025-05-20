Türkiye Gençler Golf Şampiyonası tamamlandı: Şampiyonlar belli oldu
Türkiye Golf Federasyonu tarafından İstanbul Silivri’de düzenlenen Türkiye Gençler Golf Şampiyonası tamamlandı. 10 kulüpten 66 sporcunun katıldığı turnuvada, kızlarda Ada Narin, erkeklerde ise Tuna Şahin 226 (+10) gross skorla şampiyon oldu.
Türkiye Golf Federasyonu’nun organize ettiği Türkiye Gençler Golf Şampiyonası, İstanbul Silivri Golf Sahası’nda gerçekleşti. Gross, A ve B kategorilerinde oynanan müsabakalara 10 kulüpten toplam 66 sporcu katıldı.
GROSS KATEGORİDE ZİRVEDEKİ İSİMLER
Turnuvanın gross kategorisinde kızlarda Ada Narin, erkeklerde ise Tuna Şahin 226 (+10) skorla şampiyonluk ipini göğüsledi. Her iki isim de istikrarlı oyunlarıyla dikkat çekti.
Gross sonuçları:
Kızlar: 1. Ada Narin, 2. Deniz Sapmaz, 3. Ada Zorbozan
Erkekler: 1. Tuna Şahin, 2. Semih Engez, 3. Tunç Aslan
A KATEGORİSİNDE HEYECANLI MÜCADELE
A kategorisinde ise kızlarda Ada Narin ikili zafer yaşarken, erkeklerde Ahmet Kodakoğlu birinciliği aldı.
A kategorisi sonuçları:
Kızlar: 1. Ada Narin, 2. Ekin Sude Sur, 3. Duru Taşkın
Erkekler: 1. Ahmet Kodakoğlu, 2. İsmail Kaan Uygun, 3. Orhan Kuran
B KATEGORİSİNDE YÜKSELEN YILDIZLAR
Genç yeteneklerin sahne aldığı B kategorisinde kızlarda Tansa Tuna, erkeklerde ise Emre Çakıl ilk sırayı aldı.
B kategorisi sonuçları:
Kızlar: 1. Tansa Tuna, 2. Zeynep Su Polat, 3. Sıla Çağlar
Erkekler: 1. Emre Çakıl, 2. Kaan Demirkan, 3. Yasir Arda Özdemir
Kaynak: Anadolu Ajansı