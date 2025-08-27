Kiev, Macaristan’a enerji güvenliğiyle ilgili tehditte bulundu

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’nın “şantaj, bombalama ve tehditlerle” Avrupa Birliği’ne giremeyeceğini vurguladı. Orban ve hükümet yetkilileri, Kiev’in ülkenin enerji güvenliğini tehlikeye attığını belirtiyor.

Ukrayna güçleri bu ay birkaç kez Drujba (Dostluk) boru hattına saldırarak Macaristan ve Slovakya’ya Rus petrolü akışını durdurmuştu.

TEHDİT İTİRAFI MI?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, boru hattına gönderme yaparak Budapeşte ile “dostluğunun” Macaristan’ın tutumuna bağlı olduğunu ifade etti. Orban, Zelenskiy’in sözlerini “kamuya açık bir tehdit” olarak nitelendirerek, Kiev’in ülkesinin enerji güvenliğini bilerek tehlikeye attığını söyledi.

Orban, Macar halkının AB üyeliği konusundaki tavrını hatırlatarak, “Demek ki Macarlar doğru seçimi yaptı” dedi. Bu yılın başlarında yapılan gayriresmî ulusal referandumda oy kullanan 2 milyondan fazla kişi, yüzde 95 oranıyla Ukrayna’nın AB üyeliğini reddetmişti.

Orban’ın başdanışmanı Gergely Gulyas, Ukrayna’nın eylemlerini “kabul edilemez” olarak değerlendirerek, “Ukrayna zaten AB üyesi olsaydı bile, enerjimizi kimden alacağımızı dikte etme hakkına sahip olamazdı” dedi.

Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ise Zelenskiy’in “korkutma” girişimlerini sert şekilde eleştirerek, Macaristan’ın enerji güvenliğine yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga ise Budapeşte’ye enerji kaynaklarını çeşitlendirerek Rusya’dan bağımsız hâle gelmesi tavsiyesinde bulundu.

KRİZDE AVRUPA DENGELERİ

Drujba hattındaki kriz, Macaristan’ın Moskova’ya yönelik AB yaptırımlarına karşı çıkması ve Batı Ukrayna’daki etnik Macarların hakları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle ilişkileri daha da gerdi. Macaristan, birçok AB ülkesinin aksine Kiev’e silah göndermeyi reddediyor ve Ukrayna’nın NATO üyeliğinin Rusya ile tam kapsamlı bir çatışmayı tetikleyebileceğini vurguluyor.