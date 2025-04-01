Moskova’da kritik buluşma: Rusya ve Çin ilişkileri güçleniyor

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti. Çin Dışişleri Bakanı Vang ise iş birliğinin uzun vadeli ve dış müdahalelere rağmen ilerlediğini vurgulayarak, “İş birliğimiz başka ülkelere karşı değil, karşılıklı çıkarlarımız doğrultusunda şekilleniyor” dedi.

Çinli Bakan, Moskova ile çok kutuplu dünya düzeninin inşası ve uluslararası ilişkilerin daha demokratik hale gelmesi yönünde çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı mağlup edişinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 9 Mayıs’ta Moskova’da düzenlenecek Zafer Günü törenlerine katılacağı bildirildi. Putin ve Şi’nin törenlerin ardından ikili görüşme yaparak iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini değerlendirecekleri aktarıldı.