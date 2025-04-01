Moskova’da kritik buluşma: Rusya ve Çin ilişkileri güçleniyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’yi kabul etti. Kremlin’den yapılan açıklamada, görüşmede Rusya-Çin ilişkilerinin gelişim sürecinin ele alındığı ve çok kutuplu dünya düzeninin inşasının değerlendirildiği belirtildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Moskova’da kritik buluşma: Rusya ve Çin ilişkileri güçleniyor
Yayınlanma:

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti. Çin Dışişleri Bakanı Vang ise iş birliğinin uzun vadeli ve dış müdahalelere rağmen ilerlediğini vurgulayarak, “İş birliğimiz başka ülkelere karşı değil, karşılıklı çıkarlarımız doğrultusunda şekilleniyor” dedi.

Çinli Bakan, Moskova ile çok kutuplu dünya düzeninin inşası ve uluslararası ilişkilerin daha demokratik hale gelmesi yönünde çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı mağlup edişinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 9 Mayıs’ta Moskova’da düzenlenecek Zafer Günü törenlerine katılacağı bildirildi. Putin ve Şi’nin törenlerin ardından ikili görüşme yaparak iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini değerlendirecekleri aktarıldı.

Doğu Perinçek partisinin bayramlaşmasında konuştu: "sokağa çağıran ABD, figüran olmayın"Doğu Perinçek partisinin bayramlaşmasında konuştu: "sokağa çağıran ABD, figüran olmayın"Gündem
Antalya'da deprem oldu!Antalya'da deprem oldu!Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

rusya çin
Günün Manşetleri
Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın!
2025'in ilk üç ayında kaybettiğimiz sanatçılar
Doğu Perinçek partisinin bayramlaşmasında konuştu
Bakan Tunç'tan Silivri'deki tutuklularla ilgili açıklama
Bakan Hakan Fidan, Fransa’yı ziyaret edecek
Diyarbakır’daki evlat nöbeti 2037’nci gününde!
İstanbul'un enflasyonu açıklandı
Devlet Bahçeli'den CHP'ye eleştiri
Bayramda trafik kazalarında can kaybı 27'ye yükseldi
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı!
Çok Okunanlar
Mevduat faizleri yükseldi! 600 bin TL'ye hangi banka ne kadar kazandırıyor? Mevduat faizleri yükseldi! 600 bin TL'ye hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Akaryakıta zam geldi! İşte il il güncel fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte il il güncel fiyatlar
İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler
Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın! Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın!
Altında yeni rekor seviye: 1 Nisan altın fiyatları Altında yeni rekor seviye: 1 Nisan altın fiyatları