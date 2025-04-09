Netanyahu Türkiye'yi hedef aldı: Suriye’deki varlık İsrail'i tehdit ediyor

Netanyahu, Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler kurma girişiminde bulunduğunu ve bu durumun İsrail açısından bir tehdit oluşturduğunu öne sürdü.

Netanyahu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu adıma karşıyız ve bu girişimi engellemek için çalışıyoruz. Başkan Trump'a da, ‘Eğer yardıma ihtiyacımız olursa sizinle bu konuyu görüşürüz’ dedim. Trump hem benim hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dostu.”

İsrail Başbakanı ayrıca, Trump ile görüşmesinde İran konusunun ön planda olduğunu belirtti. Netanyahu, İran’ın nükleer silahlara sahip olmasının önlenmesi gerektiği konusunda Trump ile tamamen aynı görüşte olduklarını vurguladı.

Netanyahu, olası bir ABD–İran anlaşmasının yalnızca İran’ın nükleer tesislerinin fiziksel olarak ortadan kaldırılması şartıyla anlamlı olabileceğini de sözlerine ekledi.