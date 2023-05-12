Pakistan-Türkiye ilişkilerine katkı sunanlara ödül verildi

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği, Pakistan-Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmuş kişilere ödül verdi. Törende iki ülke arasındaki ilişkilere dikkat çekildi.

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Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği, Pakistan Sivil Ödüllerini vermek üzere ödül töreni düzenledi. Pakistan-Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmuş kişilere ödül verildi.

Pakistan Sivil Ödüllerini Pakistan Büyükelçisi Dr. Yusuf Cüneyd takdim etti. Ankara Üniversitesi Urdu Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Asuman Belen Özcan’a Sitara-e-Imtiaz nişanı takıldı. Pakistan İzmir Fahri Başkonsolosu Sn. Cahit Yaşar Eren’e de Sitara-i-Pakistan nişanı verildi.

Büyükelçi Cüneyd, törendeki konuşmasında iki ülke arasındaki ilişkinin önceki nesillerin samimi ve özverili çabalarından beslendiğini kaydetti. Cüneyd, "Şimdi de onu daha da güçlendirmek ve bu kutsal emaneti gelecek nesillerimize aktarmak sorumluluğu bize düşüyor" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de törende konuştu. Şahin, ödüllerin iki ülke ve iki millet arasındaki dostluğun ebedi olacağına işaret ettiğini söyledi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# pakistan # türkiye

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