Pakistan'dan Hindistan'a net mesaj: Kışkırtıcı adım atılırsa karşılık veririz

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan’ın kışkırtıcı bir adım atması halinde buna şiddetle karşılık vereceklerini söyledi. Ancak Dar, ilk hamlede bulunacak tarafın kesinlikle Pakistan olmayacağını vurguladı.

Dar, bölgedeki barışın ciddi tehdit altında olduğunu belirtti ve Hindistan’ın, Pakistan’ı suçladığı Pahalgam’daki saldırıyla ilgili iddiaları “mantıksız” olarak niteledi. 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dair bağımsız ve şeffaf bir soruşturma çağrısı yaptı.

Pakistanlı Bakan ayrıca, Hindistan’ın “İndus Suları Anlaşması”nı askıya alma yönündeki girişimlerine dikkat çekerek, Pakistan’a ait suların akışının kesilmesinin savaş nedeni sayılacağını ifade etti.

Gerilimi artıran bir adım da Hindistan’dan geldi. Yeni Delhi yönetimi, 23 Mayıs’a kadar Pakistan’a ait ya da Pakistan tarafından işletilen tüm sivil ve askeri uçuşlara hava sahasını kapattığını duyurdu. Hatırlanacağı üzere, daha önce benzer bir adım Pakistan tarafından da atılmıştı.