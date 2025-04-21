Papa Francis öldü: Yeni Papa kim olacak?

Papa’nın ölümünü sabah saatlerinde Kardinal Kevin Farrell duyurdu:

“Sevgili kardeşlerim, Kutsal Babamız Francis’in vefatını derin bir üzüntüyle bildiriyorum. Bu sabah saat 07.35’te Papa Francis, Tanrı’nın evine döndü.”

Papa’nın hayatını kaybettiği haberi üzerine binlerce Katolik, Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’na akın etti. Avrupa ülkelerinden üst düzey taziye mesajları geldi. İspanya, Papa’nın anısına üç günlük ulusal yas ilan etti.

Francis, son olarak Paskalya Bayramı’nda halkla buluşmuş, 26 Mayıs’ta Türkiye’ye geleceğini duyurmuştu. Ziyaretin, Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü sebebiyle yapılacağı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Vatikan ve Katolik dünyasına taziye mesajı gönderdi. Erdoğan’ın mesajında, Papa Francis’in özellikle Filistin ve Gazze konularındaki tutumuna dikkat çekildi:

“Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Francis, farklı inanç grupları arasında diyaloğa büyük önem vermiş; Filistin meselesi ve Gazze’deki soykırım başta olmak üzere, insani trajediler karşısında inisiyatif almış bir ruhani liderdi.”

Şimdi gözler Papa Francis’in vasiyeti doğrultusunda sadeleştirilen cenaze törenine çevrildi. Cenazenin, dört ila altı gün içinde Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenmesi bekleniyor.

Francis, Vatikan dışında defnedilen ilk papa olacak. Naaşı, Roma’daki Aziz Mary Major Bazilikası’na gömülecek.

Papa'nın vefatıyla birlikte Vatikan'da "Sede Vacante" yani "taht boş" dönemi başladı. Bu süreçte yönetim, Kardinaller Koleji tarafından yürütülecek. Ardından yeni papanın seçimi için Katolik dünyasının en gizemli süreçlerinden biri başlayacak.

Dünyanın dört bir yanından gelen 120 kardinal, Sistine Şapeli’nde gizlilik yemini ederek oy kullanacak. Yüzyıllardır sürdürülen bu gelenekte, Papa seçilip seçilmediği bacadan çıkan dumanla duyuruluyor. Siyah duman seçim yapılamadığını, beyaz duman ise yeni papanın belirlendiğini gösteriyor.

Arjantinli Papa Francis, bin 300 yıl sonra Avrupa dışından seçilen ilk papa olarak tarihe geçmişti. Şimdi ise aynı soru yeniden gündemde: Yeni papa yine Avrupa dışından biri mi olacak?