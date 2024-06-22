PKK Türkiye-Irak işbirliğinden rahatsız

Türkiye-Irak işbirliği ABD destekli terör örgütü PKK'yı rahatsız etti. Örgütün yayın organına konuşan Ok, Türkiye'nin Irak'a resmi ziyaretine tepki gösterdi, Irak hükümetini "Türkiye'yle ilişkileri geliştirme çabasındalar" diyerek eleştirdi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in bu işbirliğinin gelişmesine öncülük ettiğini söyledi.

"Irak Meclis Başkanı, Savunma Bakanı... Bağdat ve Ankara anlaşsın diye uğraşıyor." ifadelerini kullanan Ok "Irak Parlamentosunda Türk devletinin oyunlarına gelenler var. Birçok sorunun sebebi bu kişilerdir." diyerek Iraklı yöneticileri hedef aldı.



PKK’ya yönelik olası operasyon hazırlığından rahatsız olan Ok, kayyumlara karşı ittifak çağrısı yaptı, “Demokrasi güçleri DEM Parti’yle birlikte miting yapmalı” ifadelerini kullandı.