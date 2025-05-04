Putin’den ateşkes, Zelenski’den törene katılacak liderlere tehdit

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2. Dünya Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü nedeniyle 7-11 Mayıs tarihleri arasında Ukrayna ile ateşkes ilan etti.  Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu ateşkese uymayacaklarını açıkladı.

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Putin’den ateşkes, Zelenski’den törene katılacak liderlere tehdit
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Rusya'nın başkenti Moskova’da düzenlenecek anma programına Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda liderin katılması bekleniyor.

Zelenski, törende bulunacak yabancı liderleri hedef alarak, “Rusya Federasyonu topraklarında yaşanacak olayların sorumluluğunu üstlenemeyiz. Güvenliğinizi sağlayan onlar,” ifadelerini kullandı.

Zelenski'nin bu açıklamaları Rusya kanadında sert tepkiyle karşılandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenski’nin sözlerini “klasik bir uluslararası terör tehdidi” olarak niteledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev ise, “Zafer Günü'nde gerçek bir provokasyon olursa Kiev'in 10 Mayıs'ı göreceğini kimse garanti edemez” ifadeleriyle karşılık verdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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