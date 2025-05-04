Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonla görüştüğünü ve yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini belirtti.

Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini iletmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini ifade etmiştir.”

Açıklamada ayrıca saldırıya ilişkin adli sürecin derhal başlatıldığı, saldırganın gözaltına alındığı bildirildi.

Altun, “Sayın Özgür Özel’e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.