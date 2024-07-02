Putin'in Eski Kamu Sözcüsü Sergey Markov Ulusal Kanal'a konuştu

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi 3-4 Temmuz’da Kazakistan’ın başkenti Astana'da yapılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvede bir araya gelecek. İki liderin gündeminde Batı tarafından engellenmeye çalışılan Türk-Rus işbirliği ve bölgesel meseleler olacak.

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi 3 ila 4 Temmuz’da Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılacak.



Zirvede Türkiye'yi diyalog ortağı olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan temsil edecek. Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelecek.



Putin’in eski kamu sözcüsü ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Sergey Markov iki liderin görüşmesi hakkında Ulusal Kanal’a konuştu.





- Bence Rus-Türk işbirliği çok iyi bir seviyede. Putin ve Erdoğan arasındaki özel ilişki de iyi bir durumda.

Sergey Markov, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İngiltere’nin Türkiye'ye Rusya ile yaptığı ticaret nedeniyle yoğun baskı yaptığının altını çizdi.

- Rusya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin çok yoğun olduğunu biliyoruz, ancak bu işbirliği nedeniyle düşmanları olan Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İngiltere ve diğer batılı ülkelerin çok büyük baskısı altındalar. Batılı ülkelerin bu baskısının nasıl sınırlandırılacağı, bu yaptırımlardan nasıl kaçınılacağı Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki müzakerelerin bir numaralı önceliğidir.

Markov, Batı’nın baskısından kurtulmak için BRICS’in Türkiye için iyi bir yol olduğunu söyledi:

- BRICS'in her şeyden önce egemenlik ve bağımsızlık konusunda ısrarcı olan ülkeler kulübü olduğunu söyleyebilirim. BRICS ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri'ni egemenliklerine yönelik ana tehdit olarak görüyor. Türkiye, NATO üyesi olduğu için egemenlik konusunda bazı sorunlar yaşıyor.

Putin’in eski kamu sözcüsü Sergey Markov ayrıca başta Ukrayna olmak üzere, Suriye, Dağlık Karabağ, Gazze ve Lübnan gibi çatışma bölgelerinde yaşanan gelişmelerin de Erdoğan ve Putin tarafından ele alınacağını söyledi.