Rum Kesiminin NATO hayaline Tatar'dan sert yanıt

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son dönemlerde NATO'ya üyelik konularını gündeme getiren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderine tepki gösterdi. Tatar, asıl amacın Türkiye'ye karşı hamle yapmak olduğunu söyledi.

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Rum Kesiminin NATO hayaline Tatar'dan sert yanıt
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Rum kesiminin NATO hamlesine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tepki geldi.

Güney Kıbrıs yönetimin lideri Nikos Hristodulidis, ABD'nin kapısına giderek Joe Biden ile görüşmüş, NATO üyesi olmak istediklerini açıklamıştı.

Tatar, Rum lider Hristodulidis'in kaybettiği halk desteğini tekrar kazanabilmek için yeni gündem yaratma arzusunda olduğunu ifade etti. Rum liderinin esas amacının, Türkiye'ye karşı bir hamle yapma gayreti olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Hristodulidis'i "kendi halkını kandırmaktan vazgeçmeye" ve "sahadaki gerçekleri içselleştirmeye" çağırdı.

Tatar, NATO'ya giriş sürecinin farklı olduğunu bildirdi. NATO'nun AB gibi olmadığını ve alınacak keyfi siyasi kararlara Türkiye'nin müsaade etmeyeceğini vurguladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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