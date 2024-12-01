CKD'den çağrı: "Kadını aşağılayan yayınlara son verilsin"

Tuzla Sahil Sahnesi'nde yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte konuşmacılardan biri, toplumda oluşturulan zararlı medya atmosferine dikkat çekti:

"Zehirli ortam çok önemlidir. Marie Curie radyasyonun zararını bilmediği için hayatını kaybetti. Bizler de bu zehirli atmosferi soluyoruz; hem sektör çalışanları hem de izleyenler olarak."

EĞİTİMDE MEDYANIN ETKİSİ

Panelde, özellikle çocukların medya aracılığıyla maruz kaldıkları içeriklerin ev içi öğrenim üzerindeki etkileri de tartışıldı:

"İlk eğitim evde başlar. Ancak günümüzde evin içinde sadece aile değil, televizyon, tablet ve telefon gibi cihazlar da var. Çocuklarımız birçok şeyi bizden önce medyadan öğreniyor."

KADINA ŞİDDETTE HUKUKUN ROLÜ

Kadına şiddet konusunun yalnızca hukukla çözülemeyeceğine vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Bu sorun yalnızca hukukun %100 uygulanmasıyla çözülemez. Kadına şiddetle mücadelede hukuk sistemi eleştirilirken, bu eleştiriler hakkını arayan insanlara ve topyekûn mücadeleye zarar verebiliyor."

Panelde, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde şiddetin meşrulaştırılması konusu da gündeme geldi:

"En romantik aşk filmlerinde bile şiddet yer alıyor. Yeşilçam döneminde bir 'iyi kadın-kötü kadın' ayrımı vardı. Şiddet, genellikle 'kötü kadın' üzerinde meşrulaştırılıyor. Jönün kötü kadına tokat atmasıyla seyirci rahatlıyor. Bu da kadına yönelik şiddeti normalleştiriyor."

REHABİLİTASYONUN ÖNEMİ

6284 sayılı kanunun işleyişi hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı etkinlikte, şiddet uygulayan kişilere yönelik rehabilitasyonun gerekliliğine dikkat çekildi:

"Şiddetle mücadelede yalnızca cezalandırma yeterli değil. Şiddeti kökünden yok etmek için şiddet uygulayan kişilere de doğru bir yaklaşım geliştirmeliyiz. Hiç kimse annesinin karnından şiddet yanlısı olarak doğmuyor."

Panelde, televizyon dizi ve programlarında şiddetin meşrulaştırılmasına karşı RTÜK'e çağrıda bulunuldu.