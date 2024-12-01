Doğu Perinçek Ankara Kitap Fuarı’nda kitapseverlerle buluştu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 21’incisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarına katıldı. Kitaplarını imzalayan Perinçek’e ilgi yoğun oldu. Kimi kitap imzalatmak için kimi de fotoğraf çektirmek için kuyrukta bekledi.

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Doğu Perinçek Ankara Kitap Fuarı’nda kitapseverlerle buluştu
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Ankara Kitap fuarının 21’incisi kapılarını açtı. itap severler indirimli kitap alma imkanına kavuşurken yazarlarıyla da tanışma imkanı buluyor, kitap imzalatıyor..

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de fuarda Kaynak Yayınları'nın standında kitaplarını imzaladı. Okurun Perinçek'e ve kitaplarına yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti. Kimi kitap imzalattı kimi fotoğraf çektirdi kimi de ayak üstü sohbet etti..

Kaynak yayınları masasında Perinçek, 8 Aralık tarihine kadar sürecek olan kitap fuarında Ulusal Kanala konuştu:

"Kitap fuarındayız, bütün kitap severleri burada sevgiyle kucaklıyoruz, konuşuyoruz, hasbihal ediyoruz, onlardan güzel fikirler alıyoruz."

En çok ilgi gören kitap hakkında bilgi veren Perinçek yeni çıkan Filistin Cephemiz kitabını anlattı:

Yeni çıkan kitabımız Filistin Cephemiz, güncel olduğu için, bizim Filistin’le ortaklığımız toprağın altındaki kan kardeşliği, orada 9 arkadaşımız şehit oldu."

21. Ankara Kitap Fuarı ATO CONGRESIUM Kongre ve Sergi Merkezinde saat 10’la 20 arasında gezilebiliyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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