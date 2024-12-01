İran’dan çağrı: "İsrail BM’den çıkarılsın"

Konuyla ilgili olarak dört üst düzey BM yetkilisine resmi başvuruda bulunduklarını açıklayan Garibabadi, İsrail’in BM’den çıkarılmasının talep edildiğini ifade etti.

Garibabadi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanı Robert Rey, BM Kadın Komisyonu Başkanı Abd al-Aziz Umm al-Wasil ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’e hitaben yaptığı çağrıda, İsrail’in uluslararası hukuk ve insan hakları ihlalleri nedeniyle BM üyeliğinden ihraç edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca, birçok BM üyesi devletin de İsrail’in BM Genel Kurulu üyeliğinin sona erdirilmesi yönünde benzer talepleri olduğunu vurguladı.