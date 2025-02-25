Rusya ve İran’dan kritik görüşme: Lavrov Tahran’da

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temaslarda bulunmak üzere İran’a ulaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Rusya ve İran’dan kritik görüşme: Lavrov Tahran’da
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 Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov’un İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi’nin davetiyle Tahran’a çalışma ziyareti gerçekleştirdiği bildirildi.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınacağı belirtilirken, ticaret, ekonomi, enerji ve ulaştırma alanlarındaki önemli iş birliği projelerine özel vurgu yapılacağı ifade edildi.

Lavrov ve Arakçi’nin ayrıca Suriye, Güney Kafkasya, Afganistan, Yemen ve Körfez’deki gelişmelerin yanı sıra, Filistin meselesi, Hazar Denizi sorunları ve İran’ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacakları bildirildi.

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