Rusya'dan Azov komutanlarının Türkiye'den Ukrayna'ya dönüşüne tepki: "Açıkça anlaşmanın ihlali"

Sputnik'in haberine göre Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Türkiye'ye gelişini değerlendirdi. Peskov, Zelenskiy'nin Türkiye'den ayrılırken, Rusya'ya esir düşen ve esir takası anlaşması uyarınca Türkiye'de bulunan 5 Azov taburu komutanını Ukrayna'ya geri götürmesine tepki gösterdi. Peskov, bu yaşananın mevcut anlaşmaların açıkça ihlali olduğunu söyledi.

Peskov, "Azov liderlerinin Türkiye'den Ukrayna'ya dönüşü, mevcut anlaşmaların şartlarının doğrudan ihlalinden başka bir şey değildir. Üstelik bu olayda şartlar hem Ukrayna tarafı hem de Türk tarafı tarafından ihlal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Anlaşma şartlarına göre Azov Taburu liderlerinin ihtilaf sonlanıncaya kadar Türkiye'de kalmaları gerektiğine dikkat çeken Peskov, hiç kimsenin bu kişilerin Türkiye'den Ukrayna'ya teslim edildiğine dair Rusya'yı bilgilendirmediğini vurguladı.