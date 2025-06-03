Rusya'nın ateşkes için şartları belli oldu! İşte İstanbul'da sunulan memorandum

İkinci seçenekte ise daha geniş kapsamlı koşullar yer alıyor. Buna göre; Ukrayna’da askerlerin yeniden konuşlandırılmasının yasaklanması, seferberliğin ve yabancı askeri yardımların durdurulması, terhis sürecinin başlatılması ve üçüncü ülkelerin askeri varlığının dışlanması gibi şartlar öneriliyor.

Nihai çözüm başlığı: Tarafsızlık, tanınma ve yaptırımlar

Memorandumda yer alan "Nihai Çözümün Temel Parametreleri" başlıklı bölümde, Ukrayna’nın tarafsız statüde kalması, NATO gibi askeri ittifaklara katılmaması ve nükleer silah bulundurmaması gibi talepler yer alıyor. Ayrıca Ukrayna’nın askerî kapasitesinin sınırlandırılması da öneriliyor.

Rusya, Kırım, Herson, Zaporijya, Donbas ve Luhansk bölgelerinin kendi toprağı olarak tanınmasını ve Moskova’ya yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasını istiyor.



Ek talepler: Dini özgürlük, haklar ve yeniden birleşme

Söz konusu belgede ayrıca şu talepler sıralanıyor:

Çatışmalar nedeniyle oluşan karşılıklı zarar taleplerinden feragat edilmesi

Rusça konuşan nüfusun haklarının güvence altına alınması

Ukrayna Ortodoks Kilisesi üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması

Nazizmin yüceltilmesinin yasaklanması

Yerinden edilen kişilerin ve ailelerin yeniden birleştirilmesine yönelik adımlar

Doğal gaz geçişi dahil olmak üzere diplomatik ve ekonomik ilişkilerin kademeli olarak yeniden kurulması