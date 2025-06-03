Rusya'nın ateşkes için şartları belli oldu! İşte İstanbul'da sunulan memorandum

Rusya’nın sunduğu ilk ateşkes seçeneğinde, Ukrayna ordusunun Herson, Zaporijya, Donbas ve Luhansk bölgelerinden tamamen çekilmesi talep ediliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Rusya'nın ateşkes için şartları belli oldu! İşte İstanbul'da sunulan memorandum
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İkinci seçenekte ise daha geniş kapsamlı koşullar yer alıyor. Buna göre; Ukrayna’da askerlerin yeniden konuşlandırılmasının yasaklanması, seferberliğin ve yabancı askeri yardımların durdurulması, terhis sürecinin başlatılması ve üçüncü ülkelerin askeri varlığının dışlanması gibi şartlar öneriliyor.

 Nihai çözüm başlığı: Tarafsızlık, tanınma ve yaptırımlar

Memorandumda yer alan "Nihai Çözümün Temel Parametreleri" başlıklı bölümde, Ukrayna’nın tarafsız statüde kalması, NATO gibi askeri ittifaklara katılmaması ve nükleer silah bulundurmaması gibi talepler yer alıyor. Ayrıca Ukrayna’nın askerî kapasitesinin sınırlandırılması da öneriliyor.

Rusya, Kırım, Herson, Zaporijya, Donbas ve Luhansk bölgelerinin kendi toprağı olarak tanınmasını ve Moskova’ya yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasını istiyor.


 Ek talepler: Dini özgürlük, haklar ve yeniden birleşme

Söz konusu belgede ayrıca şu talepler sıralanıyor:

Çatışmalar nedeniyle oluşan karşılıklı zarar taleplerinden feragat edilmesi
Rusça konuşan nüfusun haklarının güvence altına alınması
Ukrayna Ortodoks Kilisesi üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması
Nazizmin yüceltilmesinin yasaklanması
Yerinden edilen kişilerin ve ailelerin yeniden birleştirilmesine yönelik adımlar
Doğal gaz geçişi dahil olmak üzere diplomatik ve ekonomik ilişkilerin kademeli olarak yeniden kurulması

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