Şaka gibi! ABD'den petrol bekçisi PKK'lı teröristlere "terörle mücadele" eğitimi!

ABD'den şaka gibi eğitim. ABD ordusu, PKK'nın sözde terörle mücadele timine eğtim verdi. Eğitimin konusunun terörle mücadele olduğu belirtildi. Terör örgütüne terörle mücadele eğitimi verilmesi dikkat çekti.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde ABD Ordusunun düzenlediği askeri eğitime, terör örgütü PKK/YPG unsurları katıldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Ordusu Haseke'deki Şeddadi Üssü'nde PKK/YPG’ye bağlı sözde terörle mücadele timi (YAT) ile KYB anti-terör birimine (CTG) ortak askeri eğitim verdi.

Bu kapsamda PKK/YPG'li teröristlere ve KYB unsurlarına helikopterden indirme, sabit ve mobil hedeflere anti-tank füzesi (TOW) ve termal dürbünlü Kanas kullanma eğitimi verildi.

Şeddadi'deki eğitimlerini tamamlayan 150 kişilik grup, buradan Deyrizor ilindeki Ömer Petrol Sahası'ndaki ABD üssüne sevk edildi.

Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne sevk edilen teröristlere ilerleyen günlerde tam askeri teçhizat verileceği belirtildi.