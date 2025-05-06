Şam ile YPG arasında kritik görüşme: Petrol sahaları devrediliyor

Yerel kaynaklara göre görüşmede, YPG’nin bazı stratejik bölgelerden aşamalı olarak çekilmesi, Deyrizor’daki petrol sahalarının Suriye hükümetine devri ve Tişrin Barajı’ndan geri çekilme gibi başlıklar masaya yatırıldı.

Örgütün, Tişrin Barajı'ndan militanlarını çekmeyi kabul ettiği, ancak barajda çalışan sivil personelin görevine devam etmesi konusunda taraflar arasında uzlaşma sağlandığı belirtildi. Barajın yönetimi ve denetiminin ise Suriye Enerji Bakanlığı’na bırakılacağı bildirildi.

Askeri entegrasyon kapsamında, Suriye ordusunun kuzey ve doğu bölgelerine konuşlanarak denetimi sağlaması yönünde karar alındı. Ayrıca petrol sahalarının yönetimi ve yatırım süreçlerinin tamamen devlet kontrolüne alınması gerektiği vurgulandı.

Kaynaklara göre çekilme süreci üç aşamalı olacak. İlk aşamada, Arap nüfusun yoğun olduğu Deyrizor kırsalı ve Rakka’dan çekilme planlanıyor. İkinci aşamada, Haseke’nin güneyi ve doğusundan geri çekilme gerçekleşecek. Son aşamada ise Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgelerde çekilmeye gidilecek.