Somali'den sonra Cibuti! Onları Türk askeri eğitecek

Türkiye Afrika'daki varlığını savunma anlaşmaları ile güçlendiriyor. Somali'den sonra Kızıldeniz’e bağlanan Aden Körfezi’nde kritik bir konuma sahip olan Cibuti ile anlaşma imzalandı. Afrika ülkelerinde Batı'dan kopuş hızlandıkça Asya kuvvetlerine yönelim hızlandı. Tarihi bağların kuvvetli olduğu Afrika ülkelerinin güveni ise Türkiye'den yana.

Afrika Boynuzu ülkeleri özellikle bölge güvenliğinde ve terörle mücadelede Türkiye ile hareket etmeyi seçiyor. Güvenlik kaynaklarına göre Somali kara sularını 10 yıl koruyacak Türk Silahları Kuvvetleri'nin yeni rotasıysa Cubuti... Anlaşmanın hatları 19 Şubat'ta Cibuti Milli Savunma Bakanı Hassan Omar Mohamed'in Ankara ziyareti ile netleşti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cibutili mevkidaşı ile görüştü. Yapılan askerî anlaşma ile Türk askeri Cibuti’nin polis ve askerî gücünü eğitmesi kararlaştırıldı. Türkiye Gazetesi eğitimlerin polis akademisi, harp akademisi ve önümüzdeki yıl faaliyete geçecek istihbarat akademisinde verileceğini yazdı.

Eğitim alanlarından biri Kızıldeniz geçiş noktası olarak Aden Körfezi’nde stratejik bir konuma sahip olan Cibuti karasuları olacak. Türk donanması Cibuti donanmasının eğitimi için Kızıldeniz'de görev yapacak. Öte yandan, Avrupa Birliği Yemen'e karşı Kızıldeniz'de "Aspides" adlı operasyonu resmen onayladı. Yunanistan'ın liderlik edeceği açıklanan operasyona Almanya, İtalya ve Fransa savaş gemleri sağlayacak.