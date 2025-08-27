Trump’tan flaş Zelenskiy açıklaması: “Masum değil”

Trump, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmaması durumunda her iki ülkeye ekonomik yaptırımlar ve gümrük tarifeleri uygulayabileceğini ifade etti. Başkan, “Her hafta binlerce genç hayatını kaybediyor. Bunu durdurabiliyorsam, ister yaptırımlarla ister sert bir gümrük sistemiyle bunu yaparım” dedi.

Trump, Moskova’ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu belirterek, “Biz bir son istiyoruz. Ekonomik yaptırımlardan bahsediyorum çünkü dünya savaşına girmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, selefi Joe Biden’ı eleştirerek, Rusya-Ukrayna savaşına yol açtığı gerekçesiyle “tamamen beceriksiz” olmakla suçladı. Başkan, Ukrayna’nın Rusya karşısında kazanma ihtimalini mantıksız bulduğunu belirterek, “Kimse savaşa kaybedeceğini düşünerek girmez. Gidenler, kazanacaklarını düşündü. Ama 15 kat büyük birine karşı kazanmak mı mümkün? Biden buna izin vermemeliydi” dedi.

MOSKOVA'NIN TUTUMU

Trump, Moskova’nın Zelenskiy’in meşruiyetine dair kaygılarını küçümseyerek, “Ne söylediklerinin önemi yok. Herkes poz kesiyor. Hepsi zırva” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NBC’ye verdiği röportajda, Zelenskiy’i “rejimin fiili başı” olarak nitelendirerek, barış anlaşmasını imzalayacak kişinin yasal yetkiye sahip olması gerektiğini vurguladı.