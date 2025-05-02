Trump’tan görev değişikliği: Waltz gidiyor, Rubio geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’un görevinden ayrıldığını duyurdu. Waltz’un, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine aday gösterileceği açıklandı.

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Trump’tan görev değişikliği: Waltz gidiyor, Rubio geliyor
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, “Mike Waltz, üniformasıyla savaş alanında, Kongre'de ve Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yaptığı süre boyunca ulusumuzun çıkarlarını ön planda tuttu” ifadelerini kullandı.

Trump, Waltz’tan boşalan Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine geçici olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun getirileceğini belirtti. Rubio’nun aynı zamanda dışişleri bakanlığı görevini de sürdüreceği bildirildi.

Mike Waltz, daha önce Yemen operasyonlarının ifşasıyla gündeme gelmişti. Waltz’un, Yemen’e ilişkin savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna yanlışlıkla bir Amerikalı gazeteciyi eklemesiyle içerikler basına sızmıştı.

Öte yandan, ABD tarihinde Ulusal Güvenlik Danışmanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinin aynı kişi tarafından yürütüldüğü nadir bir örnek bulunuyor. 1973-1975 yılları arasında Henry Kissinger her iki görevi birden yürütmüş, bu durum daha sonra yoğun şekilde eleştirilmişti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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