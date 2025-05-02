Sıvı yağda büyük tehlike: Bakanlığın kara listesine girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi güncellendi. 28 Nisan tarihinde açıklanan yeni listede bir markaya ait yemeklik karışım sıvı yağın uygunsuz olduğu tespit edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sıvı yağda büyük tehlike: Bakanlığın kara listesine girdi
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Bakanlığın düzenli olarak yayımladığı kamuoyu bilgilendirme listesine, 28 Nisan'da yapılan eklemeyle bir sıvı yağ markası da dahil edildi. Denetimler sonucunda, ilgili ürünün sağlık açısından risk taşıdığı ve standartlara uygun olmadığı belirlendi.

Sıvı yağda büyük tehlike: Bakanlığın kara listesine girdi - Resim : 1

Vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünler konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

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