Sıvı yağda büyük tehlike: Bakanlığın kara listesine girdi

Bakanlığın düzenli olarak yayımladığı kamuoyu bilgilendirme listesine, 28 Nisan'da yapılan eklemeyle bir sıvı yağ markası da dahil edildi. Denetimler sonucunda, ilgili ürünün sağlık açısından risk taşıdığı ve standartlara uygun olmadığı belirlendi.

Vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünler konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.