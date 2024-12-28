Türk denizlerinde Rum korsanlığı: Türk kıta sahanlığında Amerikalı sondaj gemisi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Amerikalı enerji devi ExxonMobil’in, Türkiye’nin kıta sahanlığı ile kesişen sözde 5 No’lu parselde sondaj çalışmaları yapacağını duyurdu. Rum yönetimi, "İlektra" kuyusunda 24 Aralık 2024 ile 24 Şubat 2025 tarihleri arasında sondaj faaliyetleri gerçekleştireceklerini açıkladı.

Bu adım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Ada üzerindeki eşit haklarını yok sayarken, Türkiye’nin kıta sahanlığını da ihlal ediyor. Ancak, geçmişte bu tür girişimlere sert tepki gösteren Ankara’nın bu kez sessiz kalması dikkat çekti.

Rauf Denktaş’ın eski danışmanı ve gazeteci Sabahattin İsmail, bu gelişmeye sert tepki gösterdi.

“Rum yönetimi bu girişimiyle Türkiye ve Kıbrıs Türk Halkının haklarını gasp etmeye çalışıyor. Türk donanması geçmişte bu tür girişimlere karşı durarak bölgedeki sondaj gemilerini engellemişti. Ancak bu kez, Rum yönetiminin ilan ettiği NAVTEX’e henüz bir tepki gösterilmedi. Gerekli adımlar acilen atılmalı ve Mavi Vatan korunmalıdır.”

GKRY, Aralık 2021’de sözde 5 No’lu parselde sismik ve sondaj çalışmaları yapması için ExxonMobil ve Qatar Petroleum’a lisans vermişti. O dönemde Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı sert bir açıklama yaparak bu adımı kınamıştı. Ancak Rum yönetiminin son NAVTEX ilanına karşı henüz Türkiye’den resmi bir yanıt gelmiş değil.