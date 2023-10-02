Türkiye-Irak Petrol Boru Hattı Tekrar Açılıyor! Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Duyurdu

Türkiye-Irak Petrol Boru Hattı hafta içinde tekrar faaliyete geçecek. Açıklamayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, duyurdu. Ulusal Kanal'a konuşan uzmanlar Türkiye'nin uluslararası arenada önemli rol üstlendiğini söyledi.

Türkiye-Irak Petrol Boru Hattı Tekrar Açılıyor! Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Duyurdu
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UMUT GÖR

Irak'tan Türkiye'ye petrol akışı yeniden başlıyor. 6 Şubat depremlerinde hasar alan Türkiye Irak Petrol Boru hattı hafta içinde tekrar faaliyete geçecek. Haberi Birleşik Arap Emirlikleri'de düzenlenen Uluslararası Petrol Fuarında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, duyurdu. Hattaki hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Türkiye Irak Petrol Boru Hattı'nın Önemini Anlattı

Ulusal Kanal'a konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Yalçın, Türkiye Irak Petrol Boru Hattı'nın bölgesel önemini anlattı. Yalçın, açılacak petrol boru hattının Türkiye'nin uluslararası arenada etkisini artıracağını söyledi. Petrol boru hattının ilerleyen süreçte yapılacak yeni antlaşmalara zemin hazırladığını belirten Prof. Dr. Şenay Yalçın, Türkiye Irak Kalkınma Yolu Projesinin gündeme geldiğini kaydetti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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