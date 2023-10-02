150'den Fazla Akademisyen Katıldı! İran'da Mevlana ve Şems Konferansı

Şems-i Tebrizi ve Mevlana Celaleddin Rumi’yi anmak için İran’da düzenlenen konferans tamamlandı. Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy şehrinde yapılan konferansa başta İran ve Türkiye olmak üzere farklı ülkelerden 150’yi aşkın araştırmacı katıldı.

İran'da Şems-i Tebrizi ve Mevlana Konferansı'na 187 Makale Gönderildi

Konferans için 187 makale gönderildi. Bunlardan 25’i öne çıktı. Makaleler, Şems-i Tebrizi ve Mevlana arasındaki manevi bağı konu edinmesinin yanı sıra iki ünlü düşünürün eserlerinin incelenmesi ile sosyal ve kültürel etkilerini içerdi. Şems-i Tebrizi ile Mevlana'nın buluşmasının 800’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen bu konferans kültür, edebiyat ve tasavvufla ilgilenenlerin ilgi odağı oldu.

Mevlana Celaleddin Rumi Kimdir?

Mevlana Celaleddin Rumi’nin, Tebriz kentinde doğan ve 1185-1248 yıllarında yaşayan Şems-i Tebrizi'den etkilendiği bilinmektedir. 30 Eylül 1207’de dünyaya gelen Anadolu topraklarının gördüğü en büyük düşünür, şairler ve filozoflardan biri olan Mevlana’nın naaşı, 17 Aralık 1273’te hayatını kaybettikten sonra Konya’ya defnedildi.