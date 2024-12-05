Türkiye-Mısır diplomasisinde Suriye gündemi ele alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Türkiye-Mısır diplomasisinde Suriye gündemi ele alındı
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 Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, iki mevkidaş arasında yapılan görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

Bölgesel istikrar ve iş birliği konularının da değerlendirildiği görüşme, Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik diyaloğun güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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