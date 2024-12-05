Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine sevk ederek haksız kazanç sağlamak ve kusurlu davranışlarla ölümlerine neden olmak suçlamasıyla yargılanan “Yenidoğan Çetesi” davasında ara karar açıklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
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Mahkeme, 22 sanığın tutukluluk halinin devamına ve tutuksuz yargılanan 7 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca, duruşmada hazır bulunmayan 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dava kapsamında 7 ailenin katılım talebi kabul edilirken, duruşmaya gelmeyen müştekilerin çağrılması için yazı yazılmasına hükmedildi.

Mahkeme ayrıca, 2022-2024 yılları arasında suçlamalara konu olan hastanelerde doğan bebeklerin sayısının, yoğun bakıma alınan ve sevk edilenlerin tespit edilmesini istedi. Bunun yanında hastanelerde yapılan denetim raporlarının dava dosyasına eklenmesine karar verildi. Davanın bir sonraki duruşması 13 Ocak 2025 tarihinde yapılacak.

14 Şüpheli Daha Gözaltına Alındı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet”, “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, organize suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Fırat Sarı ile birlikte hareket eden 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivil olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.

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