Türkiye-Suriye-Rusya-İran Astana'da bir araya gelecek

Türkiye ve Suriye barışı için kurulan Astana masası yeniden toplanıyor. Türkiye, Suriye, Rusya, İran yeni bir yol haritası ile yola çıkıyor.

İlk toplantı Moskova’da yapılmış, yıllar sonra resmi olarak Türkiye ve Suriye bir araya gelmişti. Şimdi ikinci toplantı yapılacak. Adresi ise Astana, tarihi ise 21 Haziran olacak.

Kazakistan’ın başkenti Astana’daki toplantıya taraf ülkelerin dışişleri bakan yardımcılarından oluşan dörtlü komite katılacak.

Türkiye ile Suriye ilişkilerinin normalleşmeden işbirliğine geçişi için Rusya’nın yol haritası hazır. Açıklamayı Rusya Devlet Başkanı Putin’in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov yaptı. "Yol haritası konusunda Rus projesi hazır. Görevimiz ortaklarımızla istişare etmek ve bu çalışmayı ilerletmek” dedi.

Bogdonov, Astana’daki görüşmelerde ciddi ilerleme sağlanacağını vurguladı.

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanları, 10 Mayıs’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmişti.

Toplantı sonrasında Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için yol haritası hazırlanması kararlaştırılmıştı.

Yol haritasının hazırlanması ve sürecin ilerletilmesi adına dışişleri bakan yardımcıları dörtlü komite kurulmasına karar verilmişti.

Astana’da yapılacak buluşma dörtlü komitenin ilk toplantısı olacak. Astana masasında tartışılacak yol haritası ile ilgili görüşler Dışişleri Bakanlarına ardındanda liderlere iletilecek.