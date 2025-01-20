Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu tekrar hizmete girdi

Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'teki Türkiye Başkonsolosluğu Türk bayrağının göndere çekilmesiyle 13 yıl sonra yeniden faaliyete geçti.

Mert Sagit Mert Sagit
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu tekrar hizmete girdi
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Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nda 13 yıl sonra Türk bayrağı göndere çekildi.

Türkiye'nin Halep başkonsolosluğunda, vize ve pasaport işlemleri yapılacak. Başkonsolosluk, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2012'nin temmuz ayında hizmet vermeyi durdurmuştu.

Suriye'de Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından, 12 Aralık'ta Şam Maslahatgüzarı olarak Burhan Köroğlu atanmıştı. Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık'ta açılmıştı.

Halep Başkonsolosluğu'nun yeniden hizmete açılması vesilesiyle düzenlenen törene katılan Köroğlu, TRT Haber'da yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Suriye ilişkilerinin yeniden başlamasının gurur verici olduğunu belirterek, "40 yıllık 45 yıllık süren rejimin sona ermesinden sonra, Suriye’nin gerçek sahipleriyle gerçek bir ilişki kurarak yeniden ülkemizin hem Suriye’nin kalkınmasına katkıda bulunmasını sağlayacağız. Hem yıllardır misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine güven içinde dönmelerini sağlamak konusunda elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Suriye ile Türkiye ilişkileri çok daha fazla gelişecek"

İki ülke arasındaki ticari, askeri, kültürel, siyasi ilişkilerin gelişmesine dışişleri temsilcileri olarak katkıda bulunacaklarını vurgulayan Köroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

İnşallah önümüzdeki dönemde, yani Suriye ile Türkiye ilişkileri çok çok daha fazla gelişecek. Bin yıl aşkındır süren kardeşliğimiz daha da pekişerek gelişecek. Suriye'nin yeniden dünyaya açılmasına, Suriye halkının layık olduğu refaha, barışa, huzura yeniden kavuşmasına Türkiye olarak destek olacağız. Tabii bu, aynı zamanda Türkiye'nin de Arap dünyasıyla daha sağlıklı bir şekilde yeniden bağlanmasına vesile olacak. Dolayısıyla, iki taraftan da çok kazançlı, çok bereketli bir sürece başladığımızı söyleyebiliriz.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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