Türkmenistan’dan GKRY’ye büyükelçi: Türkiye’nin tutumu ne olacak?

Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Türkmen büyükelçi Toyly Komekov ile çekilen fotoğrafını paylaşarak bu gelişmeyi, “İkili ilişkilerde dönüm noktası” olarak nitelendirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Geçtiğimiz hafta ise Kazakistan’ın Kıbrıs Büyükelçisi Nikolay Zhumakanov, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’e güven mektubunu sunarak resmen göreve başlamıştı. Kazakistan, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınan sınır bütünlüğünü desteklediğini açıklamıştı.

Türkmenistan’ın GKRY ile diplomatik ilişkilerini resmi hale getirmesi, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) tanıtma politikasını yeniden gündeme taşıdı. Konuyla ilgili Ulusal Kanal’a konuşan Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye’nin KKTC’nin tanınması için daha aktif bir politika izlemesi gerektiğini belirtti.

Kutluk, Türkiye’nin bu konuda yetersiz kaldığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bence Türkiye, KKTC’yi tanıtmak için yeterince adım atmadı. Türk devletleri başta olmak üzere, dış yardım sağladığı ülkelerden en azından bu konuda destek almalıydı. Eğer Türkiye gerekli girişimlerde bulunsaydı, bugün bu tabloyu yaşamazdık.”

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Tuğgeneral Özgür Tör ise Türk Devletleri Teşkilatı’nın bu süreçte yönlendirilmesi gerektiğini belirtti:

“Bu konuda bizim açık ve net bir tutum sergilememiz gerekiyor. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin dostluklarını göstermelerinin zamanı geldi. Eğer Türkiye bu konuda yeterince talepte bulunmazsa, sonuç da alamaz.”

Tör ayrıca, geçen yıl Temmuz ayında gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi’ne KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davet edildiğini hatırlatarak, Türkiye’nin uzun vadeli bir politika belirlemesi gerektiğini vurguladı:

“Rum tarafını tanıyan soydaş ülkelerimiz var. Bu ülkelere düşmanlık besleyemeyiz ama onların büyükelçilik açmadan önce Türkiye ile istişarede bulunması gerekirdi. Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde önceden bir yol haritası belirlemeli ve diplomatik süreci yönetmelidir.”