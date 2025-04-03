Trabzon’da CHP standında bıçaklı saldırı: Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, olayın Ortahisar ilçesi Maraş Caddesi'nde gerçekleştiği belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

"Farklı bir ilden gelen ve Trabzon’da inşaat işçisi olarak çalışan, 2 taksirle yaralama ve bir Cumhurbaşkanı'na hakaret suç kaydı bulunan B.G. isimli şahıs ile etkinlik alanındaki kişiler arasında sözlü tartışma yaşanmış, tartışma kısa sürede arbedeye dönüşmüştür. Bu esnada F.A. isimli stant görevlisi, kesici aletle dizinin üzerinden yaralanmıştır. Yaralanan kişinin hayati tehlikesi bulunmamakta olup gerekli tıbbi müdahale yapılmıştır."

Olayın faili olduğu değerlendirilen şüphelinin, saldırıda kullandığı bıçakla birlikte güvenlik güçlerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, adli sürecin başladığı vurgulandı:

"Başsavcılığa bilgi verilerek olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Emniyet birimleri ve ilgili makamlar, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için titizlikle çalışmalarını sürdürmektedir. Trabzon Valiliği olarak, vatandaşlarımızı her türlü provokatif eyleme karşı sağduyulu olmaya davet ediyor, kentimizin huzur ve güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını kamuoyuna duyuruyoruz."