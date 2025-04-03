Şanlıurfa’da kanalizasyon çalışmasında göçük: 3 işçi toprak altında!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Olayda 4 işçi toprak altında kalırken, 1 işçi kurtarıldı. Göçük altında mahsur kalan diğer 3 işçiyi kurtarmak için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Kepçe ile yapılan kazı sırasında yaşanan göçük, bölgede çalışan 4 işçiyi toprak altında bıraktı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekipleri, göçük altındaki işçilerden birini sağ olarak çıkardı. Yaralı işçi, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Toprak altında kalan diğer 3 işçiye ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, göçüğün nedenine ilişkin inceleme başlatırken, kurtarma çalışmalarının hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi.