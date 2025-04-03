İlçede tavuk döner kabusu! 300’den fazla kişi zehirlendi: Sayı artıyor

Yedikleri tavuk döner sebebiyle çok sayıda kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi görenlerin sayısı 300'ü geçti. İşletme ise geçici süreyle kapatıldı.

300 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Önceki gün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir lokantadan tavuk döner alan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Zehirlenme belirtileri yaşayan 300'den fazla kişi, Körfez Devlet Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dilovası Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan müdahalelerin ardından bazı hastalar taburcu edilirken, Derince'de tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayın ardından şikayetlerin kaynağı olduğu belirtilen dönerci, Körfez Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı.

2 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi. Gıda analiz sonuçları beklenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.